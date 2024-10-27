وزير التعاون الاقتصادي الصربي أكد أن الأصول الروسية في بلاده ستكون محمية بشكل موثوق

أكد وزير التعاون الاقتصادي الدولي في الحكومة الصربية نيناد بوبوفيتش أن الأصول الروسية في صربيا ستكون محمية تماما انطلاقا من احترام بلغراد للقوانين الدولية التي تحتم ذلك.

وقال بوبوفيتش في مقابلة مع وكالة "تاس": "تنتهج صربيا سياسة مستقلة وحرة.. صربيا بلد ديمقراطي حيث تفكر القيادة برئاسة الرئيس ألكسندر فوتشيتش في مصالح المواطنين الصرب، وأي مستثمر أجنبي محمي في ما يتعلق برأس ماله في صربيا".

وأضاف: "أستطيع أن أقول إن رأس المال الروسي في صربيا سيكون محميا تماما، لأن هذه هي سياستنا.. هذا هو القانون الدولي، ونحن نحترم القانون الدولي".

وأوضح الوزير أن بلاده "تتعرض لضغوط من الغرب، نظرا لوجود العديد من أصول شركة غازبروم وغيرها من الشركات الروسية في صربيا".

وتابع قائلا: "الغرب مثير للسخرية، يتحدثون عن الديمقراطية، وعن حرية رأس المال، وعن حماية رأس المال، أليس كذلك؟ ثم يستولون على الأصول الروسية، ما الذي يمكن قوله؟ هذا مثير للسخرية".