لفت الرّئيس الإيراني ​مسعود بزشكيان​، إلى أنّ "أبناء إيران ضحّوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن. أتقدّم بالتّعازي باستشهاد جنود الوطن إلى بواسل الجيش ومضحّي الشرطة والأسر الكريمة والشّعب البطل". وشدّد في تصريح، على أنّه "على أعداء إيران أن يعلموا أنّ هذا الشّعب الشّجاع يقف بلا خوف دفاعًا عن أرضه، وسيردّ على أيّ حماقة بحكمة وذكاء".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس إيران: شعبنا الشجاع يقف بلا خوف دفاعًا عن أرضه وسيرد على أي حماقة بحكمة وذكاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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