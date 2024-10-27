السعودية | “مكة المكرّمة” تسجّل أعلى درجة حرارة.. والقريات وطريف الأدنى بـ 9 درجات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة، اليوم الأحد، على معظم الخليج 365.

وسجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة 36 ْمئوية؛ فيما سجّلت القريات وطريف أقل حرارة 9 درجات فقط.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 35 ْمئوية في جدة، و34 في القنفذة وينبع، و33 بكل من المدينة المنوّرة وجازان وشرورة.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف والقريات بـ 9 ْمئوية والسودة 10 درجات، وكل من حائل وعرعر وسكاكا 12 ْمئوية.

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبةً بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على مناطق: جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية.

كما لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي تبوك والجوف، وأجزاءٍ من منطقة نجران، ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك الخليج 365.

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