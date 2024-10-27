شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 290 ريالا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد في السعودية، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب اليوم في السعودية سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد في السعودية 331.25 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأحد في السعودية، 303.75 ريال. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في السعودية، 290 ريالا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد في السعودية، 248.50 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد في السعودية، 193.25 ريال. أسعار الذهب اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد في السعودية، 165.75 ريال.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الأحد في السعودية، 10304.50 ريال.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في السعودية، 2319 ريالا.