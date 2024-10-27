شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة ينظم ندوه للاحتفال بمرور 51 عاما على انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

نظم المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة ندوة للاحتفال بمرور 51 عاما على انتصارات أكتوبر بحضور اللواء سمير فرج، والذى قام بعرض وتحليل لانتصارات حرب أكتوبر، والذى كان أحد أبطالها وعاش أصعب لحظات الحرب وكذلك احتفالات النصر العظيم.





واشاد فرج بالدور البطولي للجندي المصري وقيادات القوات المسلحة المصرية كما عرض فيلم تسجيلي إسرائيلي يوثق هزيمتهم ويوضح كيف ان مصر خدعتهم وانتصرت عليهم.

كما تطرق للوضع الراهن بالمنطقة والذى اكد بان مصر تدار بحكمه من القيادة السياسية الحريصة على عدم جرها فى حرب من الحروب الدائرة فى المنطقة، كما أكد على أن الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة.





وشهدت الندوة حوار مسجل للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يشكر ويهنئ قواتنا المسلحة وشعبنا العظيم

وحضر الندوة مجموعة من قيادات القوات المسلحة السابقين منهم اللواء/ عادل فوزى واللواء عمر الجبلى. و الإعلامي الدكتور هشام عبد الملك و سيدات المجتمع و عضوات المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة.