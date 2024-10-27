شكرا لقرائتكم خبر عن أونكتاد تطالب بالتصدى لاضطرابات البحر الأحمر من أجل قناتي السويس وبنما والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والنتنمية اونكتاد أن هناك ارتفاع في الأسعار للمستهلكين نتيجة تأثير زيادة أسعار الشحن بسبب اضطرابات البحر الأحمر وقناة بنما ، لافتا أن إمدادات الطاقة معرضة للخطر أيضًا، حيث يؤثر انقطاع الطرق البحرية الرئيسية على نقل النفط والغاز وسلع الطاقة الحيوية الأخرى، وبالتالي بحسب الموقع الرسمي للمنظمة هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف من نقاط الضعف العالمية

واستجابة لهذه التحديات المتزايدة، يدعو استعراض الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) للنقل البحري لعام 2024 إلى اتخاذ إجراءات سريعة ومنسقة لحماية التجارة العالمية والتخفيف من آثار نقاط الضعف هذه.

كما تؤكد المنظمة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتعزيز أنظمة المراقبة لضمان تشغيل طرق الشحن بشكل جيد، وتوفير الإنذارات المبكرة، وتمكين إعادة توجيه السفن بسرعة وكفاءة.



وتنويع طرق الشحن ودعم مبادرات التجارة الإقليمية لتقليل الاعتماد على طرق المسافات الطويلة وتعزيز تدفقات التجارة البينية، مع الاستثمار بشكل عاجل في البنية التحتية القادرة على الصمود في نقاط التفتيش الرئيسية لتقليل تأثير المخاطر المناخية والصراعات.



أشار التقرير أن التحديات التي تواجهها قناة السويس وبنما تسلط الضوء على هشاشة سلاسل التوريد العالمية في مواجهة الاضطرابات، بما في ذلك تلك الناجمة عن تصاعد المخاطر المناخية والجيوسياسية، لافتا انه مع حمل النقل البحري لأكثر من 80% من حجم التجارة العالمية، فإن ضمان مرونة البنية التحتية البحرية وتسريع التحول إلى الشحن المنخفض الكربون يشكل أهمية بالغة للحفاظ على تدفق البضائع في جميع أنحاء العالم.

