شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة و"اليونيسيف" تبحثان فرص تعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف السيد تيد شيبان.
جاء ذلك على هامش مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبُحيرة تشاد، المنعقد في مدينة جدة. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة فريد الشهري.
جاء ذلك على هامش مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبُحيرة تشاد، المنعقد في مدينة جدة. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#مركز_الملك_سلمان_للإغاثة يبحث مع "اليونيسيف" سبل دعم الأطفال#اليوم @KSRelief— صحيفة اليوم (@alyaum) October 26, 2024
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التعاون بين المملكة ومنظمة اليونيسيفوجرى خلال اللقاء، بحث فرص تعزيز التعاون بين المملكة ومنظمة اليونيسيف، واستعراض جهود المنظمة الإنسانية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة فريد الشهري.