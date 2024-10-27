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المملكة و"اليونيسيف" تبحثان فرص تعزيز التعاون

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف السيد تيد شيبان.
جاء ذلك على هامش مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبُحيرة تشاد، المنعقد في مدينة جدة. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

التعاون بين المملكة ومنظمة اليونيسيف

وجرى خلال اللقاء، بحث فرص تعزيز التعاون بين المملكة ومنظمة اليونيسيف، واستعراض جهود المنظمة الإنسانية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة فريد الشهري.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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