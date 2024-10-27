شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يعد الريحان صديقًا لمرضى الضغط والسكر والمناعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

الكثير من الأوراق الخضراء تحمل أيضًا الكثير من الفوائد الصحية، فتلك الأوراق مثل الريحان لها الكثير من الفوائد الصحية لأمراض بعينها، فهي بشكل عام تعد الإضافة الأفضل لأي طعام لأنها تعزز من نكهته وفوائده الصحية للجسم كافة.

الريحان يتميز بأنه يحتوي على مادة الاوجينول وفقًا لتقرير نشره في موقع eating well الطبي المعنى بالصحة والغذاء، تلك المادة التي لها فوائد صحية كثيرة، للريحان فائدة عظيمة لمرضى الضغط والسكر والمناعة بشكل خاص.

ذكر التقرير أن هناك تأثيرات إيجابية للريحان على سكر الدم فهو يعمل على معادلته وتقليل نسب ارتفاعه، وذلك لأنه يحتوي على مضادات للأكسدة صحية تخفف من التهابات الجسم بشكل عام وتعادل من مستويات نسبة السكر بشكل خاص، لذا فهو مفيد لمرضى السكر ما دامت كمياته معتدلة.

تابع التقرير أن الريحان أيضًا يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية ويحسن من سريان الدم في الأوعية، وبالتالي يفيد مرضى الضغط ويقلل من حده ارتفاعاته واضطراباته المتوقعة.

مرضى المناعة المنخفضة أيضًا يحتاجون لإدخال الريحان وأوراقه في نظامهم الغذائي وذلك لتحسين الصحة العامة والمناعة بشكل عام، ودفاعات الجسم ضد المرض والعدوى المتكررة، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة الصحية التي تمنع الخلايا من التلف، وبالتالي تعزز من صحة الجسم وقوته وتمنع تلفه واجهاده التأكسدى، وبالتالي تعزز من قوة الجسم وسلامته ووظائفه.

يحسن الريحان أيضًا من القدرة على التفكير والقدرات الإدراكية، والإدراك العصبي والاستدلال ما يحسن من الصحة النفسية والعقلية بشكل ملحوظ، وجدت الدراسات أيضًا أنه يقي من السرطان ويقلل الخطر الإصابة به فضلاً عن أنه يحمي من مشكلات الرؤية وإعتام عدسات العين، يحتوي كذلك الريحان على مواد وفيتامينات ومعادن صحية تمكنه من تقليل حدة الالتهابات العامة للجسم، والتهابات المفاصل بشكل خاص، ينصح إضافته طازجا أو إضافته للطعام المطهي، للاستفادة القصوى من فوائده.