شكرا لقرائتكم خبر عن فى شهر التوعية.. علامات لا تتجاهلها تشير إلى سرطان الثدى عند الرجال والان مع تفاصيل الخبر

أحد أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعًا حول سرطان الثدي هو الاعتقاد بأنه سرطان نسائى قد لا يصيب الرجال، ومع ذلك، من الضروري قبول حقيقة أن سرطان الثدي يمكن أن يصيب أي شخص، بما في ذلك الرجال، في حين أنه من الصحيح أن النساء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، إلا أن الرجال ليسوا معفيين من المرض.

ووفقا لموقع "هلث سايد" يصيب سرطان الثدي في الغالب النساء، ولكن يرتبط بالرجال أيضًا، وإن كان نادرًا، وفي الصورة الأوسع لتشخيصات سرطان الثدي، تحدث حوالي 1% من الحالات لدى الرجال، وهذه النسبة المنخفضة نسبيًا لا تقلل من الحاجة إلى الوعي؛ بل إنها تؤكد عليها، فالرجال الذين غالبًا ما يجهلون أنهم قد يصابون بسرطان الثدي، قد يتجاهلون الأعراض أو يؤخرون طلب الرعاية الطبية.

الأعراض عند الرجال

قد يتجاهل الرجال علامات سرطان الثدي، معتقدين أنه مشكلة خاصة بالنساء فقط، ومع ذلك، فإن معرفة ما يجب البحث عنه يمكن أن يؤدي إلى التشخيص المبكر، وهو أمر أساسي في العلاج الناجح.

1. كتلة الثدي غير المؤلمة

العلامة التحذيرية الأولى: غالبًا ما تكون الكتلة الموجودة في أنسجة الثدي هي أول أعراض سرطان الثدي الملحوظة لدى الرجال، وعلى عكس الحالات الأخرى مثل الأكياس أو العدوى، فإن هذه الكتل عادة ما تكون غير مؤلمة.

الملمس والقوام: قد تبدو الكتلة صلبة أو صلبة ويمكن أن توجد في أي مكان في أنسجة الثدي.

2. تغيرات الجلد أو الملمس

التغيرات المرئية: راقب أي تغيرات غير عادية في الجلد فوق الثدي، قد يشمل ذلك التغميق أو التجعد أو الاحمرار أو التقشر - على غرار التغيرات الجلدية التي يُنصح النساء بمراقبتها.

3. تغيرات الحلمة

الانقلاب أو الانكماش : يمكن أن تكون التغيرات في الحلمة، مثل الانقلاب (توجه الحلمة إلى الداخل) أو الانكماش (تصبح الحلمة أكثر تسطحًا)، مؤشرات رئيسية، وأي تغيرات غير طبيعية أخرى في مظهر الحلمة يجب أن تستدعي إجراء المزيد من التحقيقات.

4. إفرازات دموية من الحلمة

أعراض خطيرة: إفرازات الحلمة، وخاصة إذا كانت دموية، هي أحد الأعراض التي لا ينبغي تجاهلها أبدًا، ورغم أنها قد تكون مرتبطة بحالات أقل خطورة، إلا أنها تتطلب عناية طبية فورية لاستبعاد الإصابة بالسرطان.

لماذا يعد الاكتشاف المبكر أمرًا بالغ الأهمية

يمكن أن يؤدي الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي لدى الرجال، كما هو الحال لدى النساء، إلى تحسين نتائج العلاج بشكل كبير، وكلما تم اكتشاف السرطان في وقت مبكر، توفرت خيارات علاجية أكثر.

أعراض سرطان الثدي التي لا يجب عليك تجاهلها أبدًا

وفى شهر التوعية بسرطان الثدى يجب عدم تجاهل علامات في الثدى قد تشير إلى بداية انتشار الورم عند النساء ووفقا لموقع " هيلث سايد" تشمل:

ألم في الثدي غير مرتبطة بالطمث أو الدورة الشهرية وفي أوقات متغيرة من الشهر.

تورمات في أجزاء من الثدي ملحوظة.

تغير الثدي من حيث شكل الجلد، التجعد، لونه، تقشر، ظهور علامات حمراء، خشونة في أماكن ما، سماكة وشدة وقسوة في بعض مناطق الجلد، تجعد بعد مناطق الجلد.

تغير في حالة الحلمة.

تغيرات في إفرازات الحلمة دون أن يرتبط ذلك بالرضاعة.

تورم تحت الإبطين بشكل ملحوظ.

