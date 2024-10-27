شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 وإصابة 8 جراء انهيار مبنى في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم إثر انهيار مبنى سكني بمدينة سانتاندير شمالي إسبانيا اليوم السبت.
وذكرت أجهزة الطوارئ في إقليم كانتابريا أنه جرى نقل ثمانية مصابين إلى المستشفى. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
لكن أجهزة الطوارئ واصلت البحث عن ضحايا وسط الأنقاض حتى بعد الظهر. وتردد أن اثنين من رجال الشرطة أصيبا بجروح أثناء عملية الانقاذ.
وذكرت أجهزة الطوارئ في إقليم كانتابريا أنه جرى نقل ثمانية مصابين إلى المستشفى. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
شواطئ #إسبانيا آخذة في الانكماش.. ماذا يحدث؟#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) September 25, 2024
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انهيار مبنى في إسبانياوتردد أن الانهيار حدث بعد انفجار تسبب في اندلاع حريق تم إخماده فيما بعد.
لكن أجهزة الطوارئ واصلت البحث عن ضحايا وسط الأنقاض حتى بعد الظهر. وتردد أن اثنين من رجال الشرطة أصيبا بجروح أثناء عملية الانقاذ.