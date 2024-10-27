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مقتل 3 وإصابة 8 جراء انهيار مبنى في إسبانيا

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د ب أ - مدريد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم إثر انهيار مبنى سكني بمدينة سانتاندير شمالي إسبانيا اليوم السبت.
وذكرت أجهزة الطوارئ في إقليم كانتابريا أنه جرى نقل ثمانية مصابين إلى المستشفى. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

انهيار مبنى في إسبانيا

وتردد أن الانهيار حدث بعد انفجار تسبب في اندلاع حريق تم إخماده فيما بعد.
لكن أجهزة الطوارئ واصلت البحث عن ضحايا وسط الأنقاض حتى بعد الظهر. وتردد أن اثنين من رجال الشرطة أصيبا بجروح أثناء عملية الانقاذ.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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