شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 وإصابة 8 جراء انهيار مبنى في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

انهيار مبنى في إسبانيا

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم إثر انهيار مبنى سكني بمدينة سانتاندير شمالي إسبانيا اليوم السبت.وذكرت أجهزة الطوارئ في إقليم كانتابريا أنه جرى نقل ثمانية مصابين إلى المستشفى. وتردد أن الانهيار حدث بعد انفجار تسبب في اندلاع حريق تم إخماده فيما بعد.لكن أجهزة الطوارئ واصلت البحث عن ضحايا وسط الأنقاض حتى بعد الظهر. وتردد أن اثنين من رجال الشرطة أصيبا بجروح أثناء عملية الانقاذ.