شكرا لقرائتكم خبر عن كرسى الملك فؤاد أول رئيس لجامعة القاهرة ومكتب الملك فاروق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقع متحف جامعة القاهرة داخل المكتبة المركزية بالجامعة، والذى تم إنشاؤه عام 2008، ويضم مجموعة نادرة من الصور الشاهدة على التاريخ، إضافة إلى وثيقة تأسيس جامعة القاهرة التي تعود لأكثر من 116 عاما، وكذلك كرسى الملك فؤاد الأول أول رئيس للجامعة، وعملات يونانية نادرة وسجل نتائج كلية الآداب التي تضم درجات الأديب الراحل نجيب محفوظ، وهدايا ومقتنيات أخرى تمثل تاريخ جامعة القاهرة.

وأجرى الخليج 365 جولة خاصة داخل المتحف، اذ يقع فى بهو متحف القاهرة "كرسى للمك فؤاد الأول ويعلوه التاج الملكى والذى تولى رئاسة جامعة القاهرة وهو بدرجة الأمير فؤاد الأول، ومن المقتنيات الهامة أيضا داخل متحف جامعة القاهرة، وتعود للأسرة الملكية "مكتب" إهداء من الملك فاروق وعليه الرسوم الفرعوينة ويحمل اسم الخديوى محمد توفيق باللغة الهيروغليفية، ومكتب محلى بالرسوم المذهبة الفرعونية.