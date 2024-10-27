عمرو أديب عن ارتفاع أسعار بيض المائدة: إرحمونا.. المواطن بيتقلب على الجريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

عقب الإعلامي عمرو أديب، على موجة الارتفاعات في أسعار البيض واتجاه الحكومة لاستيراد البيض من تركيا بسبب الارتفاع غير مبرر في السوق المحلية.

خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، أعرب أديب عن استغرابه من أن سعر البيض المستورد سيصل إلى 150 جنيهًا، وهو أقل من سعر البيض المحلي، مؤكداً "يا إما تاجر البيض جشع أو خايب، لو الصناعة دي تعبانة نستورد بيض من بره، لكن لما بنطالب بده يقولوا دي صناعة فيها 2 مليون واحد شغالين فيها وبيوتهم هتتقفل".

وأضاف مقدم "الحكاية": "هل تكلفة البيضة في تركيا أرخص من مصر، المغالاة بدون مبرر غير مقبولة، التجار بيقعدوا على قهوة البيض بالليل وبيحطوا السعر على المزاج".

وشدد أديب على أن المواطن المصري لا يجب أن يدفع الثمن غاليًا بسبب جشع بعض التجار، معقبًا: "إرحمونا كفاية تعبنا واللي بيدفع التمن المواطن وبيتقلب على الجمبين زي الجريل".

وأكد أديب أن الوطنية الحقيقية لا تتطلب من المواطن أن يشتري منتجات محلية بأسعار مبالغ فيها، متابعًا: "السوق المصري فلة وأي بلد تتمنى تتصدر له، بلاش شعارات في البيض مع ارتفاع أسعاره، الوطنية المصرية أهم من الصناعة الوطنية، بمجرد ما طلع خبر استيراد البيض من تركيا الأسعار بدأت تنزل.. ده كلام؟".

وأكد أديب أن قرار استيراد البيض هو قرار صائب في ظل الظروف الحالية، مشيراً إلى أن هذا القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين وسيضطر التجار إلى تخفيض أسعارهم.