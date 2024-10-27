شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة وفقا للتوقيت الشتوى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - مواعيد القطارات وموعد آخر قطار بالخطوط الثلاثة مع بدء العمل بـ التوقيت الشتوى..أولا: مواعيد تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة:

- قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة والربع صباحا طوال العام.

- قيام آخر قطار بالخط الأول من حلوان 11:40 م.

- قيام آخر قطار بالخط الأول من المرج الجديدة 11:50 م.

- قيام آخر قطار بالخط الثانى من شبرا الخيمة ومن المنيب 12:00 ص.

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور فى اتجاه الكيت كات 11:31 م.

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات فى اتجاه عدلى منصور 12:05 ص.

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثانى بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 ص.

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00ص.

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الثانى مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص.

يتم التنسيق مع الخط الثالث فى حالة وجود تأخيرات لتغيير المواعيد المذكورة.ثانيا: عدد رحلات قطارات خطوط المترو الثلاثة

- يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة، عدد رحلات تقدر بـ 1353 رحلة يوميًا بمعدل 488 رحلة بـ الخط الأول و602 رحلة بـ الخط الثانى و263 رحلة بـ الخط الثالث.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بتطبيق التوقيت الشتوى الخميس الأخير فى الشهر الجارى وهو الخميس المقبل 31 أكتوبر.