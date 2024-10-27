شكرا لقرائتكم خبر عن التدريب الرسمي لبطولة العالم للأطباق المروحية للرماية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يقام اليوم، الأحد، التدريب الرسمى لبطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية، وكأس أفريقيا العاشر، وبطولة الجائزة الكبرى، المقرر أن تستضيفها مصر بدءاً من غدٍ الإثنين وحتى 3 نوفمبر المقبل.

وتقام المنافسات بمشاركة 300 رامٍ ورامية يمثلون 19 دولة أكدت المشاركة وهى: "البرتغال، فرنسا، أمريكا، بلجيكا، إيطاليا، المكسيك، إنجلترا، الأرجنتين، اليابان، جمهورية التشيك، إسبانيا، سوريا، ليبيا، ارمنيا، الإمارات، الكويت، السعودية، لبنان، مصر الدولة المستضيفة.

وتنطلق منافسات البطولة يوم 28 أكتوبر بكأس الرئيس، وفي يوم الثلاثاء 29 أكتوبر، تقام مسابقة جائزة مصر الكبرى (فيتاسك).

وتشتعل المنافسات يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، حيث تقام منافسات بطولة أفريقيا العاشرة للأطباق المروحية (فيتاسك).

وفي أيام الجمعة والسبت والأحد 1-2-3 نوفمبر المقبل 2024، تقام منافسات بطولة العالم الـ34 للأطباق المروحية (فيتاسك)، وسيتم تحديد مسابقة مباراة الأمم خلال أيام المنافسة مع اللجنة المنظمة.