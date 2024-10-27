شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجبل الأسود: دعم المملكة واضح في بناء المساجد والمدارس الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

جهود السعودية الرائدة في دعم المسلمين

تعزيز التعاون مع المجتمعات المسلمة

الدمام - شريف احمد - التقى إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا، في العاصمة بودغوريتشا اليوم، رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية الجبل الأسود الشيخ رفعت فيزتش.يأتي ذلك بحضور مفتي العاصمة الشيخ جمال أحمد رجب ماتوفيتش وعدد من الشخصيات الإسلامية.وأكد الشيخ فيزتش خلال اللقاء على جهود المملكة العربية السعودية الرائدة في دعم المسلمين حول العالم، الذي يعكس حرصها الكبير على نشر القيم الإسلامية الصحيحة.وقال: "إن دعم المملكة واضح في بناء المساجد والمدارس الإسلامية والمراكز الدعوية في الجبل الأسود وسائر بلاد العالم ونحن هنا نستشعر فضل المملكة".ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة قيادةً وشعبًا، وأن يبارك في جهودها التي طالت آثارها مختلف المجتمعات الإسلامية.وأوضح الشيخ "المهنا" أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون مع المجتمعات المسلمة وتقديم الدعم للمسلمين حول العالم.ولفت إلى أن المملكة تولي أهمية كبيرة لخدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان، بما يعزز من قيم التعايش والتسامح والاعتدال.