شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صفقات فى الأهلى بعد إغلاق باب القيد الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

أسدل الستار على الميركاتو الصيفي أمس الجمعة بعد إعلان اتحاد الكرة إغلاق القيد الصيفي للموسم الجديد للدوري الممتاز 2024-2025.

ونجح مسؤولو الأهلى في إبرام 4 صفقات نارية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وهي كالتالي:

صفقات الاهلى

يوسف أيمن قادما من الدحيل القطري

المغربي يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي

المغربي أشرف داري قادما من بريست الفرنسي

عمر الساعي قادما من الإسماعيلي

يستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.