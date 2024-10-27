شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام: عاشور حكم كبير وندعمه للمشاركة فى كأس العالم القادمة 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام الرئيسية، أن هناك أهدافا كثيرة سيسعى لتحقيقها خلال عمله في الفترة القادمة تعيد للتحكيم المصري هيبته داخليا وخارجيا.

وقال نور الدين، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يتمنى أن يعود للتحكيم المصرى بريقه دوليا، لذا سيعمل مع زملائه في لجنة الحكام على ضرورة الارتقاء مستوى الحكام من أجل التواجد في المحافل الدولية ببطولات أفريقيا وكأس العالم.

وأضاف مدير الفني للجنة الحكام، إن لدينا عددا كبيرا من الحكام الكبار والمواهب الشابة، القادرة على إدارة أقوى المباريات العالمية.

وأشار إلى أنه سيعمل بقوة على دعم المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم القادمة، موضحا أن محمود عاشور من أصحاب الخبرات، ويتم التجديد له لأنه يستحق وسيدعمه للمشاركة في كأس العالم 2026 كواحد من أبرز حكام الـVAR في أفريقيا والعالم.

وكشف إبراهيم نور الدين، المدير الفني للجنة الحكام، عن انطلاق معسكر إعداد للحكام الدوليين، استعدادا لمباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز، وسوف يقام على مجموعتين.

واختتم إبراهيم نور الدين تصريحاته قائلا: "مفيش حكام أجانب هتيجي تاني في الدوري المصري بعد تألق الحكام المصريين في السوبر المصري، خاصة أمين عمر في مباراة القمة".