شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل الشافعى يكشف عن قائمته فى انتخابات اتحاد التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رئيس اتحاد التنس، اسماعيل الشافعى عن القائمة التى سيخوض بها انتخابات مجلس الإدارة للدورة 2024 / 2028 والمقرر إجراؤها يوم 30 نوفمبر المقبل.

وضمت القائمة المدعومة بالكثير من الإنجازات كل من الكابتن إسماعيل الشافعى رئيسا وأيمن عزمى لمنصب النائب والذى كان يشغله من قبل أيضا والمهندس وليد سامى السكرتير العام الحالى لنفس المنصب ووائل فاروق أمينا للصندوق.

وفى العضوية كل من: عضوا المجلس الحالى أحمد عبده وأحمد كمال ويوسف ندا وعمرو الصواف، بالإضافة إلى العنصر النسائى دينا خليل.

فى الوقت نفسه وبعد إغلاق باب الترشيح رسميا تقدم 10 مرشحين آخرين بأوراق ترشحهم للانتخابات، وهم كل من: إسراء السنهورى على منصب الرئاسة وعلى منصب النائب توفيق عوض ووائل التلبانى وعطية البيومى لأمانة الصندوق ومنة الله حامد للسكرتير العام وفى العضوية حمدى الأمين وهبة إسماعيل وأحمد زاهر وعمرو شعبان وسارة خميس.