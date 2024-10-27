شكرا لقرائتكم خبر عن منتصر زيتون: الظروف الاقتصادية العالمية سبب تذبذب سوق السيارات والان مع تفاصيل الخبر

قال منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة "لليوم السابع"، إننا تعودنا في هذا الوقت من كل عام بعد بداية المدارس والجامعات ونتيجة الأعباء المالية المترتبة علي ذلك أن نواجه تراجع كبير في المبيعات يستمر لمدة شهر أو إثنان ليعود السوق بعدها للانتعاش، وكان الوكلاء في هذا الوقت يقوموا بتقديم عروض وذلك في الظروف العاديه ولكن نظرا للظروف الاقتصادية العالمية وما يحدث في المنطقه من قلة في الإنتاج، وتحجيم الحصص الخاصة بالوكلاء وإرتفاع العمله وجدنا العكس وهو ارتفاع في الأسعار الرسميه في نفس الوقت الذي حدث فيه تراجع في المبيعات فكان ذلك نتيجة العرض والطلب مع ملاحظة تراجع "الأوفر برايس" لبعض الماركات.

ومع أي انتعاشه في المبيعات سيتم رجوع الأوفرللماركات الأكثر طلبا مره أخري، وتوقع "زيتون" أن تظل حالة التذبذب الحالية حتي نهاية العام لأنه لن يكون هناك جديد في السوق بعد أن وافق المسئولون علي طلبات الوكلاء في إستيراد الكميات المتفق عليها بالخارج ولكن حتي الآن لا توجد رؤية للطلبيات الجديده في 2025.