شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ طاقة: الانضمام لـ"بريكس" خطوة للتكامل وانعكاس إيجابى على اقتصاد مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور عطية عطية عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية، إن الانضمام إلى تكتل بريكس خطوة جاءت فى وقتها لوجود تحالفات جديدة فى ظل الأزمات التى يعيشها العالم حاليا، لافتا إلى أنها خطوة للتكامل فى جميع المجالات سيكون له انعكاس إيجابى على الاقتصاد المصرى والاستقرار.

وأضاف عميد هندسة الطاقة بالجامعة البريطانية، لـ"الخليج 365 " أن "بريكس" والانضمام لذلك التحالف يساهم فى تحقيق آمن المناخ والغذاء والطاقة، موضحا أن ذلك سيكون له مردود إيجابى على التبادل التجارى.

وتعقد القمة الـ16 لمجموعة "البريكس"، التي تعتبر الحدث الرئيسي لرئاسة روسيا في المجموعة، في (قازان) خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.

وتأسست مجموعة "البريكس" في عام 2006 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011.. وفي الأول من يناير 2024، أصبحت مصر وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا أعضاء كاملي العضوية.

وخلال القمة، تبنى قادة "البريكس" إعلان (قازان) الذي يلخص نتائج الاجتماع، بما في ذلك موقفهم من تطور المجموعة والقضايا العالمية والأزمات الإقليمية، بما في ذلك تلك المتعلقة بأوكرانيا والشرق الأوسط.