شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الابتزاز الإلكترونى .. فهم المخاطر والاحتياطات اللازمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عصر التكنولوجيا الحديثة، أصبح الابتزاز الإلكتروني من أخطر التهديدات التي تواجه الأفراد والمجتمعات، حيث يستغل المبتزون نقاط ضعف الضحايا للحصول على المال أو المعلومات الحساسة، مما يتطلب وعيًا استباقيًا واستراتيجيات فعالة للتعامل مع هذه التهديدات

ما هو الابتزاز الإلكتروني؟

الابتزاز الإلكتروني هو استخدام المعلومات الحساسة أو الصور أو مقاطع الفيديو لابتزاز الضحية، قد يتضمن ذلك التهديد بنشر محتوى محرج أو مضر إذا لم يتم دفع مبلغ مالي أو تنفيذ طلبات معينة، يتخذ الابتزاز أشكالًا متعددة، بما في ذلك الابتزاز الجنسي أو المالي

كيفية التعرف على الابتزاز الإلكتروني

1. تهديدات واضحة: إذا تلقيت رسائل تطالبك بدفع أموال أو تهدد بنشر معلومات خاصة، فهذا علامة واضحة على الابتزاز

2. طلب معلومات حساسة: إذا طلب المبتز معلومات شخصية، مثل تفاصيل الحساب المصرفي أو كلمات المرور

3. رسائل من مصادر غير موثوقة: انتبه للرسائل الإلكترونية أو الاتصالات من أرقام غير معروفة أو غير موثوقة

خطوات التعامل مع الابتزاز الإلكتروني

1. لا تتفاعل مع المبتز: تجنب الرد على الرسائل أو المحادثات، فالتفاعل قد يؤدي إلى تصعيد الموقف.

2. جمع الأدلة: احتفظ بنسخ من جميع الرسائل، سواء كانت نصية أو عبر البريد الإلكتروني، وكذلك أي معلومات قد تكون مفيدة في تحقيقات الشرطة.

3. الإبلاغ عن الحادث: اتصل بالشرطة أو الجهات المختصة للإبلاغ عن الابتزاز، قد يكون لديهم موارد أو استراتيجيات لمساعدتك.

4. إبلاغ المنصة: إذا حدث الابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات الإنترنت، قم بالإبلاغ عن الحساب للجهة المعنية.

5. تأمين معلوماتك الشخصية: قم بتغيير كلمات المرور الخاصة بك، واستخدم طرق تحقق متعددة لضمان أمان حساباتك

كيفية الوقاية من الابتزاز الإلكتروني

1. كن حذرًا عند مشاركة المعلومات: تجنب نشر معلومات شخصية حساسة على الإنترنت

2. استخدم إعدادات الخصوصية: تأكد من أن إعدادات الخصوصية على حساباتك الاجتماعية محدثة

3. تعليم النفس: تابع المعلومات حول الابتزاز الإلكتروني وكيفية التعرف عليه والتعامل معه

4. الحذر من الروابط المشبوهة: تجنب النقر على الروابط أو تحميل المرفقات من مصادر غير موثوقة