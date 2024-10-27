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كمية غير مسبوقة.. ضبط 13 طنا من الكوكايين بميناء جنوبي إسبانيا

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د ب أ - مدريد 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن كمية غير مسبوقة.. ضبط 13 طنا من الكوكايين بميناء جنوبي إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت تقارير إعلامية، عن مصادرة الشرطة الإسبانية كمية غير مسبوقة من الكوكايين بلغت 13 طنا في ميناء ألخيسيراس جنوبي البلاد.
وأشار مسؤولون إلى أن هذه كانت أكبر شحنة يتم اكتشافها في إسبانيا. وتم القبض على مشتبه به.

المخدرات في إسبانيا

وجرى إخفاء الكوكايين في شحنة موز تم استيرادها بحرا من الإكوادور.
وتعد إحدى أكبر الدول المصدرة للكوكايين على مدار السنوات القليلة الماضية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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