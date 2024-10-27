شكرا لقرائتكم خبر عن كمية غير مسبوقة.. ضبط 13 طنا من الكوكايين بميناء جنوبي إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

المخدرات في إسبانيا

الدمام - شريف احمد - كشفت تقارير إعلامية، عن مصادرة الشرطة الإسبانية كمية غير مسبوقة من الكوكايين بلغت 13 طنا في ميناء ألخيسيراس جنوبي البلاد.وأشار مسؤولون إلى أن هذه كانت أكبر شحنة يتم اكتشافها في إسبانيا. وتم القبض على مشتبه به.وجرى إخفاء الكوكايين في شحنة موز تم استيرادها بحرا من الإكوادور.وتعد إحدى أكبر الدول المصدرة للكوكايين على مدار السنوات القليلة الماضية.