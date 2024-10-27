شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 أشخاص في تحطم مروحية روسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون اليوم السبت إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم إثر تحطم طائرة في منطقة كيروف الروسية.

وتحطمت المروحية سوفيتية الصنع من طراز إم آى - 2 قرب قرية بيلينكي، حوالي 700 كيلومتر شمال شرق موسكو، وفقا لوزارة الطوارئ الروسية. تحطم مروحية روسية وأشارت تقارير إلى أن طبيبا ومسعفين اثنين كانوا على متن الطائرة إلى جانب الطيار. ولم يجر الكشف عن سبب الحادث. وتم فتح تحقيقات.

وقال ألكسندر سوكولوف حاكم المنطقة عبر تطبيق تليجرام أنه لم يكن هناك مرضى على متن المروحية.