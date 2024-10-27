نوال الزغبي تثير جدلاً كبيراً بما نشرته

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جدلاً كبيراً، بعدما نشرت على صفحتها الخاصة، واحداً من أشهر أقوال المؤلف المسرحي العالمي أرسطوفان، وهو: "إفتح عقلك قبل أن تفتح فمك".



وتفاعل متابعو الزغبي مع منشورها، وأشادوا بإختيارها لهذا القول، كما تساءل العديد منهم، إن كانت الزغبي أرادت، من خلال منشورها، أن توصل رسالة معينة إلى شخص ما، من دون أن تكشف عن إسمه.

وكانت وجهت الزغبي رسالة لإحقاق السلام في لبنان والتوقف عن سفك الدمـ اء، وقالت: "لا نريد حروب ولا سفك دماء نريد السلام … يحق لنا ان نعيش بأمان وسلام وطمأنينة نريد مستقبل جيد لاولادنا …كفى سفك الدماء ارحموا لبنان".

كما عبرت عن تضامنها مع وطنها لبنان، بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي يعيشها، وقالت: "كل حبة من ترابك بتسوى كنوز الدني كلها، حماك الله يا لبنان يا وطني الغالي".