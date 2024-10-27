شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 2517 مواطنا من أهالى قرية غمازة الكبرى بالجيزة خلال قافلة علاجية شاملة والان مع تفاصيل الخبر

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مديرية الشئون الصحية، بتكثيف القوافل الطبية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات العلاجية خاصة بالقرى بنطاق المراكز والمدن، فى إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وتابع محافظ الجيزة، القافلة العلاجية التي وجهتها مديرية الشئون الصحية بالجيزة علي مدار يومين بقريه غمازة الكبرى بمركز ومدينة الصف لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالى القرية حيث شملت القافلة تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجلدية، المسالك البولية، العظام، الأسنان، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، أشعة).

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن القافلة تمكنت من تقديم الخدمات العلاجية لـ2517 مواطن من أهالى القرية، مؤكدًا أهمية القوافل العلاجية في توسعة دائرة النفع للمواطنين.

من جانبها، أكدت الدكتورة أمل رشدى مدير مديرية الشئون الصحية، صرف الأدوية لجميع الحالات مجانًا، إلى جانب تحويل بعض الحالات التي بحاجة إلى مزيد من الرعاية لتلقى العلاج بالمستشفيات المتخصصة على نفقة الدولة، مشي إلى قيام أجهزة التثقيف الصحى بالمديرية بعقد عدد من الندوات التعريفية للمواطنين بالقرى.



تقديم الخدمات العلاجية