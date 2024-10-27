شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3735 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

سعر جرام الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

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أسعار الذهب في مصر

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد، في مصر، 4268.5 جنيه للبيع، و4257.25 جنيه للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأحد، في مصر، 3912.75 جنيه للبيع، و3902.5 جنيه للشراء.وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد، في مصر، إلى 3735 جنيها للبيع، و3725 جنيه للشراء.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد، في مصر، 3201.5 جنيه للبيع، و3192.75 جنيه للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد، في مصر، 2490 جنيها للبيع، و2483.25 جنيه للشراء.وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد، في مصر، إلى 2134.25 جنيه للبيع، و2128.5 جنيه للشراء.وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر، 29880 جنيها.