شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3735 جنيها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأحد، في مصر، 3912.75 جنيه للبيع، و3902.5 جنيه للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد، في مصر، 3201.5 جنيه للبيع، و3192.75 جنيه للشراء.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد، في مصر، إلى 2134.25 جنيه للبيع، و2128.5 جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر، 29880 جنيها.
سعر جرام الذهب اليوم في مصرسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد، في مصر، 4268.5 جنيه للبيع، و4257.25 جنيه للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأحد، في مصر، 3912.75 جنيه للبيع، و3902.5 جنيه للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوموانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد، في مصر، إلى 3735 جنيها للبيع، و3725 جنيه للشراء.
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أسعار الذهب في مصروبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد، في مصر، 2490 جنيها للبيع، و2483.25 جنيه للشراء.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد، في مصر، إلى 2134.25 جنيه للبيع، و2128.5 جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر، 29880 جنيها.