الاقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3735 جنيها

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد، في مصر، 4268.5 جنيه للبيع، و4257.25 جنيه للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأحد، في مصر، 3912.75 جنيه للبيع، و3902.5 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد، في مصر، إلى 3735 جنيها للبيع، و3725 جنيه للشراء.

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد، في مصر، 3201.5 جنيه للبيع، و3192.75 جنيه للشراء.

أسعار الذهب في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد، في مصر، 2490 جنيها للبيع، و2483.25 جنيه للشراء.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد، في مصر، إلى 2134.25 جنيه للبيع، و2128.5 جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر، 29880 جنيها.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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