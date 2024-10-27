السعودية | اعتماد جامعة الملك سعود كجهة مانحة لشهادة نظم الجودة الإدارية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حصلت جامعة الملك سعود على اعتماد إدارة منح شهادات الجودة من المركز السعودي للاعتماد، وبذلك تكون أولى الجامعات السعودية المانحة لشهادة نظم إدارة الجودة (ISO9001: 2015)؛ حيث تقوم الجامعة بعمليات التدقيق، ومن ثم منح هذه الشهادة المعترف بها.

ويأتي ذلك تنفيذًا لإستراتيجية جامعة الملك سعود التي تولي اهتمامًا كبيرًا بعمليات الجودة، والتطوير الإداري لترسيخ بيئة عمل إبداعية ترتقي بمخرجات الجامعة على جميع مستوياتها التعليمية والأكاديمية والبحثية، وتعزز من جهودها لبلوغ الريادة العالمية والتميز في بناء مجتمع المعرفة، كما يعزز هذا الإنجاز النوعي من جهود الجامعة لدعم المجتمع، من خلال تقديم خدماتها داخليًا وخارجيًا ؛ مما يعزز من جهودها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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