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ياسر نجدي صاروخ يتجه نحو مبنى في بيروت في قصف إسرائيلي جديد للعاصمة اللبنانية بلال حسين/ أسوشيتد برس الدخان يتصاعد إثر غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان في استمرار للتصعيد مع حزب الله عزيز طاهر/ رويترز انفجارات وألسنة نار في طهران خلال الهجوم الإسرائيلي على العاصمة الإيرانية صورة مأخوذة من وسائل التواصل الاجتماعي العاصمة الإيرانية كما تظهر صبيحة السبت عقب غارة إسرائيلية استهدفت مواقع في طهران رويترز أشخاص يحملون أغراضهم على قارب خلال عبورهم أحد الطرق الرئيسة الذي غمرته الفيضانات في السنغال جاي بيترسون/ فرانس برس عشرات النساء والرجال الجائعين يتزاحمون من أجل الحصول على الخبز وسط تنبؤات بحدوث مجاعة في غزة رمضان عابد/ رويترز فتاة فلسطينية تبكي وسط حشد كبير يحاول الحصول على الخبز في خان يونس بقطاع غزة محمد سالم/ رويترز الرئيس السابق دونالد ترامب يمارس العمل في أحد فروع مطاعم الوجبات السريعة في بنسلفانيا كجزء من حملة ترشحه للرئاسة وين ماكنامي/ جيتي أسطورة السلة الأمريكية ليبرون جيمس يحقق حلمه باللعب رفقة نجله في لوس أنجلوس ليكرز افتتاح موسم الدوري الأمريكي للسلة إريك ثاير/ أسوشيتد برس الزهور المخملية تنبت في سان بيدرو تشولولا بالمكسيك ومن خلفها بركان بوبكاتيبيتل ينفث رماده وأبخرته إيميلدا ميدينا/ رويترز محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 10 صور: هجوم إسرائيلي على إيران.. وجائعو غزة يستغيثون للحصول على الخبز

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