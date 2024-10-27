أروى جودة تكشف تفاصيل خطوبتها: قصة حب بدأت بصدفة في باريس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الممثلة أروى جودة بتواجدها مع خطيبها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، وعلى هامش الفعالية تحدثت عن حياتها الشخطية وقصة تعارفها مع خطيبها.

وكشفت الفنانة المصرية تفاصيل تعارفهما في لقاء مع برنامج arabwood واكدت أن قصتهما بدأت خلال رحلتها في باريس، حيث تقابلوا صدفة في إحدى الفعاليات بعدما وقع خاتمها من يدها، وصادف أن خطيبها يجلس في الطاولة نفسها وبدأ في مساعدتها للبحث عنه”.

ولفتت إلى أن زواجها قد تأخر بسبب النظام الأجنبي وبيروقراطية الأوراق التي تأخذ وقتاً طويلاً ولا تنتهي.

وتابعت “زفافي هيكون بسيط جدا، وممكن أعمل أكثر من عشاء بسيط، وليس زفاف ضخم نرقص فيه لحد خمسة الصبح”.

بدوره، عبّر خطيبها، وهو أجنبي الجنسية عن سعادته بعلاقتهما، واصفاً إياها بأنها “حب حياتي وأنا أقدم لها حياتي”، مضيفاً بعفوية “موعدالزفاف سيكون مفاجأة”.

وكانت أروى قد مشت على السجادة الحمراء مع السيد الأجنبي وأعلنت بعدها للمرة الاولى أنه خطيبها وكان معه إبنه الشاب.