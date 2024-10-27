شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الأسياح يدشن مبادرة لتوفير خدمات الأسنان المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

عيادة أسنان متنقلة

الدمام - شريف احمد - دشّن مستشفى الأسياح العام مبادرة ”نهتم بصحة أسنانك“ بحضور محافظ الأسياح نايف بن محمد بن حجاج، وذلك بهدف تقديم خدمات طب الفم والأسنان للمرضى المسجلين في برنامج الرعاية الصحية المنزلية.وتستهدف المبادرة الفئات التي تواجه صعوبة في الوصول إلى العيادات الطبية، لتوفر لهم رعاية صحية شاملة في منازلهم عبر فرق طبية متخصصة لتحسين جودة حياتهم وتخفيف أعباء التنقل للحصول على العلاج.وانطلقت المبادرة بحصر 147 مريضًا من المسجلين في نظام الرعاية المنزلية، حيث تم إجراء الكشف المبدئي لهم وتسجيل احتياجاتهم العلاجية، إضافة إلى رصد المرضى الذين لم يتم الاستجابة لطلباتهم، أو الرافضين للعلاج.وأفاد المستشفى بأن المبادرة تتضمن استخدام عيادة أسنان متنقلة مزودة بأحدث التقنيات، مما يتيح وصولًا سهلاً إلى المرضى الذين يعانون من صعوبة في التنقل إلى عيادات الأسنان التقليدية.وتعد هذه العيادة حلاً عمليًا للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى الرعاية المنزلية، حيث تتيح تقديم الرعاية في بيئة مألوفة ومريحة، مما يقلل من التوتر والقلق المرتبط بالزيارات السريرية.وتسعى المبادرة إلى تعزيز جودة حياة المرضى عبر توفير رعاية شاملة للفم والأسنان في منازلهم من خلال فريق طبي متخصص، لتخفيف أعباء التنقل وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية بأسلوب يلائم احتياجاتهم، ويسهم في تحسين مستوى الرعاية المقدمة لهم.