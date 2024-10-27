شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار داخل البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد، داخل البنوك المصرية. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنك المركزي المصري، 48.73 جنيه للشراء، و48.86 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنك الأهلي المصري، 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك مصر، عند 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك الإسكندرية، 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك قناة السويس، 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنك التجاري الدولي، عند 48.70 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإٍسلامي وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك فيصل الإسلامي، 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.78 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك الكويت الوطني، عند 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قطر الوطني وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك قطر الوطني، 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع.



