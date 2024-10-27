شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار داخل البنوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد، داخل البنوك المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنك المركزي المصري، 48.73 جنيه للشراء، و48.86 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهليوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنك الأهلي المصري، 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصرواستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك مصر، عند 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك الإسكندرية، 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويسوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك قناة السويس، 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدوليواستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنك التجاري الدولي، عند 48.70 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإٍسلاميوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك فيصل الإسلامي، 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلاميوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.78 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنيواستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك الكويت الوطني، عند 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطنيوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك قطر الوطني، 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع.
أحمد أبراهيم
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام