"آبل" تتفوق على "هواوي" في عقر دارها وتستعيد صدارة السوق الصيني

عادت شركة "آبل" إلى صدارة المشهد السوقي في منافستها مع "هواوي" بالتفوق عليها في المبيعات داخل السوق الصيني، كما يقول محللون إنه انتصار كبير للشركة الأمريكية التي تعد من بين الأهم والأكثر قيمة في العالم، وفق ما ذكرت منصة "كوارتز".

استحواذ آبل على حصة سوقية جديدة

أخبار متعلقة

استحوذت الشركة المصنعة لهاتف آيفون على ثاني أعلى حصة في سوق الهواتف الذكية الصينية بنسبة 15.6% في الربع الثالث لتعود إلى المراكز الخمسة الأولى بعد هبوطها إلى المركز السادس في الربع الثاني، وفقًا لبيانات من محللين.

واحتلت هواوي المرتبة الثانية بعد أبل بحصة 15.3% من سوق الهواتف الذكية في الصين.

ومع ذلك، تقلصت حصة أبل في السوق بنسبة 0.3% على أساس سنوي في حين نمت حصة هواوي بنسبة 42% من 11.1% في الربع الثالث من العام الماضي.

وقالت شركة "آي دي سي": "حققت هواوي عودة مثيرة للإعجاب حيث سجلت أربعة أرباع متتالية من النمو المزدوج على الأقل ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق أول هاتف قابل للطي ثلاث مرات في العالم إلى دفع عجلة تطوير سوق الهواتف القابلة للطي".

زخم هواوي في الصين

منذ إطلاق سلسلة مايت 60 برو في أغسطس الماضي، عادت هواوي إلى سوق الهواتف الذكية في الصين.

اقرأ أيضاً:

وشهدت هواوي وغيرها من شركات تصنيع الهواتف الذكية المحلية نموًا مزدوجًا هذا العام مما أدى إلى زيادة شحنات الهواتف الذكية في الصين بنسبة 8.9% على أساس سنوي في الربع الثاني، وفقًا لتقرير سابق صادر عن آي دي سي.

عودة آبل للصدارة

عادت شركة أبل إلى الواجهة مع إطلاق هاتف آيفون 16، وفقًا لمؤسسة آي دي سي، حيث كانت المبيعات الأولية مساوية لمبيعات آيفون 15.

وقالت مؤسسة آي دي سي، إن الشركة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة "تتوقع أن العروض الترويجية القادمة والإطلاق المتوقع لـآبل إنتيليجنس ستدفع الطلب المستقبلي".

وبشكل عام، ارتفعت شحنات الهواتف الذكية في الصين بنسبة 3.2% في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق إلى 68.8 مليون وحدة وهو الربع الرابع من النمو على التوالي.

ماذا يقول المحللون؟

حول ذلك، قال آرثر جو كبير المحللين البحثيين في شركة "آي دي سي": "إن موجة كبيرة من ترقيات الأجهزة تدفع الانتعاش المستدام لسوق الهواتف الذكية في الصين وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية المستمرة فإن المستهلكين لديهم دافع كبير لشراء الهواتف الذكية الجديدة بعد ثلاث سنوات من الطلب المكبوت".

وتصدرت شركة "فيفو" الشركة المحلية لصناعة الهواتف الذكية قائمة شركة أبل في حين جاءت شركتا "شاومي" و"أونور" الصينيتان في المركز الخامس.

مبيعات آيفون في الصين

ذكرت شبكة بلومبيرج الأمريكية نقلا عن بيانات من شركة "كاونتربوينت ريسيرش" أن مبيعات آيفون 16 في الصين ارتفعت بنسبة 20% في الأسابيع الثلاثة الأولى من الإطلاق مقارنة بسلسلة آيفون 15.

واختار المستهلكون الصينيون طرازي برو وبرو ماكس الأكثر تكلفة وفقا للبيانات، حيث ارتفعت مبيعات تلك الطرازات بنسبة 44% على أساس سنوي.

استثمار "آبل" في الصين

وفي وقت سابق، قام الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك بزيارته الثانية إلى الصين هذا العام وأخبر وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني جين تشوانجلونج أن شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة تخطط "لمواصلة زيادة الاستثمار في الصين والمساعدة في التنمية عالية الجودة للسلسلة الصناعية وسلسلة التوريد".

وفي الوقت نفسه، وصلت الحكومة الأمريكية إلى مرحلة المراجعة النهائية للقيود المفروضة على الاستثمارات الأمريكية الخارجية في التقنيات الحساسة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والحوسبة الكمومية إلى الصين.

ومن المتوقع إصدار القواعد النهائية في الأسبوع أو الأسابيع المقبلة، وفقًا لرويترز.

اقرأ أيضاً: