لبلبة: أنا الطفلة الوحيدة التي استمرت في الفن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت الفنانة لبلبة، على هامش حضورها فعالية “سينماتيك” ضمن مهرجان الجونة السينمائي، كونها الطفلة الوحيدة في مصر التي عملت بالفن ومازالت مستمرة فيه حتى الآن.

أشارت لبلبة إلى بداية مشوارها الفني منذ عمر خمس سنوات، مؤكدة أنها الوحيدة التي استكملت مسيرتها الفنية منذ ذلك العمر دون توقف.

قالت لبلبة: الأطفال كلهم شكلهم بيتغير، لكن يمكن أنا الطفلة الوحيدة اللي فضلت أشتغل من سن خمس سنين لغاية دلوقتي، والدتي كانت مديرة أعمالي وده خد مجهود كبير منها، ومخلتنيش أبدًا بعدت ورجعت لما كبرت، أنا اشتغلت طول الوقت واتقدمت وأنا طفلة عندي 5 سنين بالصدفة”.

وتألقت الفنانة لبلبة، خلال حضورها مهرجان الجونة السينمائي منذ حفل الافتتاح، حيث ظهرت بعدد من الإطلالات التي خطفت الأنظار على الريد كاربت.

على جانب آخر، شاركت مؤخرًا الفنانة لبلبة، في فيلم “عصابة الماكس” وحققت خلاله نجاحًا كبيرًا، والعمل من بطولة أحمد فهمي، لبلبة، روبي، أوس أوس، أحمد فهيم، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، أحمد السقا، صلاح عبد الله، هشام ماجد، محمد ثروت، محمد لطفي، والعمل من إخراج حسام سليمان.