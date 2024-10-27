حريق كبير في بلدة البيرة- الشوف ومناشدات من الأهالي لتقديم المساندة لإخماده

شبّ حريق كبير في أحراج بلدة البيرة الشّوفيّة منذ ليل أمس، وما زال مستمرًّا على نحو تصادعي، إذ تستعرّ النّيران بشكل كبير، مع اتساع رقعة الحريق الّذي يطال المزروعات المحيطة.
وتعمل فرق الدّفاع المدني خاصّةً في مركز البلدة على تطويق النّيران تمهيدًا لإخماد الحريق. وقد أطلق الأهالي مناشدات للأجهزة المعنيّة، للمواكبة وتقديم المساندة اللّازمة بهذا الخصوص.
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