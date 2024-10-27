بالفيديو – بشرى تحسم جدل طلاقها وموقف زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقاء لها مع برنامج “عرب وود” على هامش حضورها فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي 2024، تحدثت الفنانة بشرى عن الشائعات المتكررة حول انفصالها عن زوجها خالد حميدة، كاشفة عن صدمة زوجها من الاهتمام الإعلامي بالموضوع.

قالت بشرى: “ناس شريرة أطلقوا خبر طلاقي بعد الفرح بأربعة أيام.. زوجي صدم من كم الأضواء والاهتمام الإعلامي بالموضوع”.

أكدت: “وجودنا مع بعض أكبر دليل على كذب الشائعات، وبنصح الناس متصدقوش كل حاجة بتسمعوها”.

وكانت قد خرجت خلال الفترة الماضية بعض الشائعات عن انفصالهما، ولكن ظهور بشرى بصحبة زوجها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي كذّب هذه الأنباء.

من ناحية أخرى، حرصت بشرى على دعم زوجها خالد حميدة خلال ندوة للحديث عن مشروعه الخاص الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وجاء من أبرز الحضور الذين حرصوا على دعمهم لـ خالد حميدة، الفنان أشرف عبد الباقي، وبسنت شوقي، ومحمد فراج، وحسين فهمي، وأمينة خليل، نيللي كريم، ساندرا نشأت، يسري نصر الله، وعدد آخر من الفنانين.