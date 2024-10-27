ديمي لوفاتو تشارك متابعيها أخبارًا عائلية مأساويّة

كانت ألاسابيع الماضية صعبة بالنسبة للفنانة ديمي لوفاتو وشقيقتها وبقيّة أفراد عائلتها حيث تمّ الإعلان عن وفاة ابنة شقيقة المغنيّة بعد عملية قيصريّة طارئة تسبّبت في تطوّر الوضع بشكل مأساوي.

أعلنت “ماديسون دي لا غارزا” عن هذا الأمر علنًا عندما تحدّثت إلى وسائل التواصل الاجتماعي عما حدث وكتبت الفتاة البالغة من العمر ٢٢ عامًا في المنشور: “في مساء يوم ٢٧ سبتمبر، بعد عملية قيصريّة طارئة، حملت أنا ورايان ابنتنا الصغيرة للمرة الأولى والأخيرة”.

وأضافت على منصّة التواصل الاجتماعي الخاصة بها على انستغرام لتكشف التفاصيل للجميع لأول مرة: “شكرًا لك زيومارا لأنك جعلتنا والدَين للملاك الأكثر مثالية في السماء. أمك ووالدك يحبانك أيتها الفتاة الجميلة”.

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في حين كان الألم الأكبر واضحًا بالنسبة للأم، فإن ديمي لوفاتو كانت تواجه وقتًا عصيبًا أيضًا، حيث انتقلت أيضًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن شعورها تجاه الحدث المأساوي الذي حدث منذ أكثر من شهر. وقالت: “أحبك كثيرًا زيومارا. ملاك بكل معنى الكلمة. سأكون خالتك إلى الأبد”. كما وجّهت كلمة لشقيقتها “ماديسون” وكتبت لها “أنا أحبك كثيرًا”.