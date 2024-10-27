ليلى علوي وياسمين صبري أبرزهن.. نجمات غبن عن مهرجان الجونة السينمائي 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2024 12:00 صباحاً - انطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة أول أمس الخميس الموافق 24 أكتوبر على أن تستمر فعالياته حتى يوم 1 نوفمبر المقبل، وقد لفت الأنظار غياب عدد من النجمات عن حفل الافتتاح والفعاليات، أبرزهن دينا الشربيني، ياسمين صبري، ياسمين رئيس، ليلى علوي، وغيرهن.

وسوف نرصد في هذا التقرير سبب غيابهن عن مهرجان الجونة السينمائي 2024.

ليلى علوي تستكمل تصوير "المستريحة"

للمرة الأولى منذ انطلاق مهرجان الجونة السينمائي، تغيبت الفنانة ليلى علوي عن حضور حفل افتتاح المهرجان، الأمر الذي أثار تساؤل كل جمهورها ومحبيها حول سبب تغيبها.

ومن الواضح أن سبب غياب ليلى علوي عن افتتاح مهرجان الجونة هو انشغالها بتصوير فيلم "المستريحة"، والذي قاربت على الانتهاء من تصويره بعد فترات كثيرة من التأجيلات أدت إلى تأخر التصوير، ومن الممكن أن تتواجد في آخر أيام المهرجان ومع حفل الختام.

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دينا الشربيني تنشغل بـ"درويش"

كما غابت أيضاً النجمة دينا الشربيني عن افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وذلك نتيجة انشغالها وبدء تصوير أول مشاهدها في فيلم "درويش"، والذي يمثل أحدث تعاون بينها وبين النجم عمرو يوسف.

فيلم "درويش" تدور أحداثه حول محتال ذي شخصية جذابة يعيش حياة مليئة بالتحديات، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم: محمد شاهين، خالد كمال، تارا عماد مصطفى غريب، تأليف وسام صبري، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

أبطال وصناع فيلم درويش- الصورة من المكتب الإعلامي للشركة المنتجة

ياسمين صبري تتواجد في حدث عالمي آخر

أما النجمة ياسمين صبري، والتي تُعد صاحبة واحدة من أبرز الإطلالات التي ينتظرها الجمهور على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، ورغم حرصها على المشاركة في هذه الفعاليات بشكل دائم، إلا أنها هذا العام غابت عن التواجد، وهو الأمر الذي لاحظه جمهورها، ولكن سبب غيابها عن المهرجان يرجع لمشاركتها في حدث عالمي آخر حظي باهتمام كبير خلال الساعات الماضية.

حيث تتواجد حالياً ياسمين صبري في مدينة مراكش بالمغرب، حيث تحضر حفل توزيع جوائز إحدى المسابقات المتعلقة بالموضة وتصميم الأزياء، والتي تهدف إلى تعزيز مسيرة المصممين العرب والصناعات الإبداعية في العالم العربي.

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وقد ضم الحفل مجموعة من أشهر الشخصيات في العالم، من بينهم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الذي كان يحضر الحفل برفقة زوجته، وقد شاركت صبري من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مجموعة من الصور والفيديوهات خلال حضورها الحدث، حيث تظهر وهي جالسة بجانب الرئيس الفرنسي، وخاضت معه حديثاً جانبياً، وضحكا معاً، قبل أن يقوم بتقديمها إلى زوجته كارلا بروني.



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ياسمين رئيس تنشغل بتصوير أعمالها المقبلة

كما غابت الفنانة ياسمين رئيس عن حضور مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، على الرغم من مشاركتها ضمن فعاليات المهرجان، من خلال بطولة فيلم "الفستان الأبيض"، حيث ينافس الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وسيُعرض يوم الأربعاء 30 أكتوبر، وبعد 3 أسابيع من انطلاق عرضه العالمي الأول بمهرجان الجونة سيتم طرحه في دور العرض المصرية والعربية يوم 20 نوفمبر المقبل.

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ومن المرجح غيابها بسبب مواصلة الفنانة ياسمين رئيس تصوير مسلسلها "رقم سرى"، والمقرر عرضه في موسم الأوف سيزون، من إخراج محمود عبد التواب توبة، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، حيث قطع فريق العمل شوطاً كبيراً في تصوير العمل، ويتبقى ما يقرب من 40% من مشاهد المسلسل.

كما تستأنف ياسمين رئيس تصوير مسلسل "جودر 2"، مع النجم ياسر جلال، حيث دخلت الديكور الأساسي للعمل في مدينة الإنتاج الإعلامي، ويتبقى لها ما يقرب من 10 أيام من العمل، وهو من إخراج إسلام خيري.

مي عمر تقضي إجازتها في لندن

غابت أيضاً الفنانة مي عمر عن حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي؛ وذلك نظراً لتواجدها في لندن لقضاء إجازتها هناك، وقد شاركت عدداً من الصور لها من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، بإطلالات مختلفة لها من هناك، حيث تستمتع بأوقاتها وتقضي إجازتها.

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