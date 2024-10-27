بعد نسليهان أتاغول.. بوراك دينيز يزور مصر لهذا السبب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2024 01:19 صباحاً - استقبلت نادين عبدالغفار مؤسِّسة آرت دي إيجيبت مساء اليوم عدداً كبيراً من الشخصيات العامة والفنانين من مختلف أنحاء العالم في الافتتاح الرسمي للنسخة الرابعة من المعرض الدولي "الأبد هو الآن" والذي أقيم بهضبة الأهرامات.

ويستمر المعرض حتى يوم 16 نوفمبر القادم، بمشاركة 12 فناناً من مختلف أنحاء العالم، حيث وصل إلى القاهرة مساء اليوم النجم التركي بوراك دينيز للمشاركة في هذا الحدث العالمي الضخم، بينما وصلت بالأمس النجمة التركية نسليهان أتاغول.

وكان وصل أيضاً النجم الفرنسي كيفين دياز المشارك في المسلسل الشهير Emily in Paris وذلك للمشاركة في الافتتاح أيضاً بعد مشاركته القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي، كما سيقوم بجولة في العديد من الأماكن السياحية والتي يقام بها معارض آرت دي إيجيبت.

بوراك دينيز ونسليهان أتاغول يوثقان مشاركتهما بالمعرض

نشر بوراك دينيز صورته عبر ستوري حسابه على إنستغرام من حفل الافتتاح الرسمي للنسخة الرابعة من المعرض الدولي "الأبد هو الآن" بهضبة الأهرامات

ويزور كل من بوراك دينيز ونسليهان أتاغول مصر للمرة الأولى. وخلالها سيقومان بزيارة العديد من الأماكن السياحية. وقد وثق بوراك دينيز ونسليهان أتاغول لقطات ومقاطع فيديوهات مصورة من مشاركتهما بالافتتاح الرسمي للنسخة الرابعة من المعرض الدولي "الأبد هو الآن" والذي أقيم بهضبة الأهرامات على ستوري حسابيهما على إنستغرام.

وثقت نسليهان أتاغول مشاركتها بحفل الافتتاح الرسمي للنسخة الرابعة من المعرض الدولي "الأبد هو الآن" بهضبة الأهرامات عبر ستوري حسابها على إنستغرام

يجمع معرض "الأبد هو الآن 4" تنوعاً ثقافياً غنياً

المعرض يقام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية المصرية وهيئة تنشيط السياحة ويجمع 12 فنانًا دوليًا، يساهم كل منهم بصوته الفريد في حوار جماعي يتجاوز الزمن والحدود الثقافية، ويجمع معرض " الابد هو الان 4" تنوعًا ثقافيًا غنيًا، حيث يشارك فنانون من المملكة المتحدة وإيطاليا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وبلجيكا ولبنان وفرنسا ومصر والهند واليونان وإسبانيا وكندا، كل منهم يساهم بسرده الفريد في هذا الحوار الفني الاستثنائي. تعد أهرامات الجيزة، أحد أشهر المعالم الأثرية في العالم، ليست فقط كخلفية ولكن كجزء لا يتجزأ من التجربة الفنية، حيث يتلاقى التاريخ القديم مع الابتكار الحديث.

نشرت نسليهان أتاغول صوراً من الفندق

نشرت نسليهان أتاغول صورة على ستوري حسابها على إنستغرام من شرفة الفندق المطلة على النيل

وكانت وصلت النجمة التركية نسليهان أتاغول أمس إلى مصر وهي الزيارة الأولى لها فيها، حيث لبت نسليهان أتاغول دعوة نادين عبدالغفار مؤسّسة آرت دي إيجيبت التي استقبلتها بالورود بعد وصولها إلى القاهرة، وحلّت ضيفة لحضور الافتتاح الرسمي للنسخة الرابعة من معرض "الأبد هو الآن".

نادين عبدالغفارتستقبل نسليهان أتاغول- الصورة من المركز الإعلامي لمعرض الأبد هو الآن

وفي هذا الإطار، نشرت نسليهان أتاغول على حسابها على إنستغرام صوراً التقطت ليلاً من الفندق مكان إقامتها وتحديداً من الشرفة المطلة على النيل وعلقت على الصور " رحلة على النيل" والعديد من الصور من الفندق.

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شاركت نسليهان أتاغول في العديد من الإعمال التي جعلتها معروفة منها المسلسل الشهير "الأوراق المتساقطة" الذي حقق نجاحاً باهراً عربياً، كذلك شاركت في مسلسل "فاتح حريبة"، بالاضافة لدور نيهان في المسلسل الشهير "حب أعمى" مع النجم بوراك أوزجيفيت حيث نالت ثناءً كبيراً بفضل أدائها، وكان لمشاركتها في مسلسل "ابنة السفير" مع النجم إنجين إكيوريك أثر كبير في شهرتها وفي مسيرتها الفنية بسبب النجاح الباهر لدورها.

نشرت نسليهان أتاغول على ستوري حسابها على إنستغرام صورة غرفتها في الفندق حيث استقبلت بالورود

بوراك دينيز نجم في العديد من المسلسلات التركية

أما بوراك دينيز فقد شارك في العديد من المسلسلات منها "الحب لا يفهم من الكلام"، و"عطر الأمس" مع الممثلة مريم اوزيرلي والممثل مراد يلدريم و"حكايتنا" مع الممثلة هازال كايا. وشارك بالبطولة الجماعية لمسلسل "الحلوات الصغيرات الكاذبات" ومسلسل "مرعشلي" مع الممثلة ألينا بوز.

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