بهاء سلطان يُقدم الأغنية الدعائية لفيلم الهوى سلطان

تفاصيل أغنية "أنا من غيرك"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2024 12:00 صباحاً - طُرحت أحدث أغاني الفنانوالتي جاءت بعنوان "أنا من غيرك"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "الهوى سلطان"، والذي يأتي من بطولةجاءت أغنية "أنا من غيرك" للفنان بهاء سلطان من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، والتوزيع الموسيقى لـ نادر حمدي، والفيديو كليب الخاص بالأغنية من إخراج هبة يسري.وجاءت كلمات الأغنية: "أنا من غيرك بتوه توهان. أنا من غيرك مليش عنوان. يا ترى انت زيي كمان، زيي كمان مشتاق لزمان. قعدة عادية ومكالمة بتسأل فيها عليا. في العربية واقفين والدنيا معدية. نرغي شوية نضحك نسمع كام أغنية. لما أقولك تبعد إياك تسمع مني. قرب أكتر امسك فيا بكلمة احضني. ازاي تمشي ده انت لوحدك بس فاهمني. أنا مستني أهو تكلمني".

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فيلم "الهوى سلطان"

يُذكر أن فيلم "الهوى سلطان" من الأعمال السينمائية المنتظر عرضها في دور السينما يوم 6 نوفمبر المقبل، ويُشارك ببطولة الفيلم عدد من الفنانين، ومن أبرزهم منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، ويأتي الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري.وكان الفنانقد شارك جمهوره ومتابعيه، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ملصقات دعائية للفيلم، والتي ظهر فيها برفقة عدد من أبطال الفيلم، ومنهم الفنانة منة شلبي، جيهان الشماشرجي، أحمد خالد صالح، ومن خلال التعليق الذي أرفقه "داود" على ملصقات العمل، طرح تساؤلاً حول موضوع الفيلم، قائلاً: "بتفكر بعقلك ولّا بقلبك، وإيه المشكلة لو فكرت بالاتنين".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».