شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس لـ فاطمة مصطفى: لا يوجد سن مناسب للزواج.. ولما نقول 30 سنة عانس ده عبث والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الفنانة إسعاد يونس أنه لا يوجد سن مناسب للزواج وفكرة أننا نقول على الـ 30 عانس يسمى بالعبث، ومن وجهة نظرى الزاوج على حسب مقدرة الشخص سواء ولد أو بنت.

وأضافت خلال استضافتها مع المذيعة فاطمة مصطفى على راديو 90.90 في برنامج الراديو بيضحك في فترات معينة كنا نشعر بعدم اهتمام الآباء بأبنائهم، ووجود عنصر الرعب في البيت، ولكن حاليًا الوضع تغير وأصبح في اهتمام.

ويعرض للفنانة إسعاد يونس مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.