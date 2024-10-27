شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس: يوم جميل وأغنية حلوة قدمتها فى حفل اتحاد القبائل والعائلات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النجم هشام عباس عن سعادته الكبيرة بالوقوف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمشاركة في احتفالية اتحاد القبائل والعائلات المصرية احتفالا بذكري أكتوبر.

وقال هشام عباس، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إحساس حلو ويوم جميل وأغنية جديدة قدمتها مع نجوم كبار".

وأضاف: "الحمد لله الأغنية نالت إعجاب الجمهور، حيث حاولنا تقديم أغنية بمنظور مختلف لمست قلوب الناس".

وقدمت الفنانة ريم مصطفى أوبريت تحدى ورا تحدى، وكان تحية صادقة لكل المحافظات المصرية من سيناء للجنوب لأهل الدلتا لمجموعة من الأصوات المصرية الأصيلة التي تعبر عن كل واحد فينا، منهم الفنان هشام عباس ومحمد فؤاد وحكيم، وحميد الشاعرى، وبوسى وفريق بلاك تيما، وذلك خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية .

واستعرضت احتفالية اتحاد القبائل والعائلات المصرية، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، 8 أفلام قصيرة، تحكى قصص "أبطال عايشين بيننا"، بينهم نادية فكري صائدة الميداليات البارالمبية، ولوّح الرئيس السيسى للبطلة نادية فكرى مرحبا بها عقب عرض قصتها.

وتناولت أيضا، قصص مجموعة من المشاركين في إزالة الألغام وبناء مدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى قصة أحد سائقي النقل الذين ساعدوا في توصيل المساعدات الإنسانية لأهالى غزة.

كما سلط الحفل الضوء على المواقع السياحية والأثرية وإنتاج التمور في الواحات، وكذا استعرض قصة أحد الموهوبين من أبناء أسوان في رياضة كرة القدم.

وأشار الحفل أيضا إلى قصة سيدة محاربة لمرض سرطان الثدى، وتناول أيضا قصص أبطال سيناء في مقاومة قوى الشر، بالإضافة إلى تناول قصص متنوعة لأبناء مصر الأبطال.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة.