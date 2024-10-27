كيندال جينر بلقاء عاطفي مع الحبيب السابق لهذه النجمة!

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر للكثير من الإنتقادات من قبل الجمهور، وذلك بعد أن تمت رؤيتها في لقاء عاطفي بـ رفقة حبيب النجمة العالمية تايلور سويفت السابق جو ألوين.
على صعيد آخر كانت قد أبهرت كيندال جينر متابعيها مؤخرا من خلال مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، بعدد من الإطلالت الرائعة والانيقة، والتي إستعرضت خلالها رشاقة جسمها وجمالها وأنوثتها، ووصف كثيرون إطلالتها هذه بالمثيرة، خصوصاً أنها ترتدي ثياباً كاشفة أو لانجري.
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