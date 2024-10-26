صورة لتيم حسن مع والديه تجـ تاح مواقع التواصل

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثل السوري تيم حسن برفقة والديه، ونالت الصورة اعجاب الاف المتابعين، فلا شك ان لتيم حسن جمهور كبير يحبه ويتابع أخبار بإستمرار، مع العلم ان هذه الصورة ليست جديدة.



على صعيد آخر إنتشر مقطع فيديو لـ ورد، الإبن الأكبر لـ تيم حسن من زوجته السابقة الممثلة السورية ديما بياعة، وهو برفقة شقيقه فهد من أحد الأماكن العامة.

وقد فوجئ الجمهور بالشبه الكبير بين ورد ووالده، خصوصاً عندما كان والده بعمره، وتحديداً بشخصية "نبيل" التي جسدها عام 2006 في مسلسل "على طول الأيام".

