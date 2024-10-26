بعد أن حققت أمنية مغوار في الجيش اللبناني..نانسي عجرم بخبر حزين ومؤثر-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة لها مع مغوار في الجيش اللبناني، كانت قد زارته سابقا في المستشفى بعد معرفتها بأمنيته بلقائها.



نانسي عجرم نعته اليوم بكل حزن وتأثر، اذ علّقت: "من سنة علقد بيوصلني رسالة بتقول:

في مغوار بالجيش اللبناني اسمو طوني انصاب بمعركة نهر البارد ومن وقتها عم يعاني من إصابته المزمنة بالمستشفى.

طوني قرّب عيده و عنده أمنية وحدة: بدو يشوفك.

ما ترددت لحظة! نزلت لعنده.

تعرفت عليه وعبطولاته. شفت القوة بعيونه رغم أوجاعه.

طوني ضحى بحاله كرمال وطنه وفخور باللي عمله. متله متل كل بطل ب الجيش اللبناني مستعد للمستحيل دفاعًا عن هالأرض.

اليوم وبعد سنة عرفت انه طوني ترك هالدني وانتقل لمحل أفضل بكتير.

رح تبقى كل كلمة قلتلي ياها بقلبي ومن كل قلبي… عم صليلك".