شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل مسلحة عراقية: هاجمنا هدفا حيويا فى الجولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت فصائل مسلحة عراقية إنها هاجمت بمسيرات هدفا حيويا في الجولان المحتل.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم رصد إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه منطقة تسفي في الجولان الجنوبي سقطا في مناطق مفتوحة.

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة ومرغليوت ومسغاف عام في إصبع الجليل، وفي منطقة كيدمات تسفي جنوبي هضبة الجولان.