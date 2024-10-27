شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جنديين سوريين وإصابة 5 آخرين فى غارة إسرائيلية على معبر مطربا الحدودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت معبر مطربا على الحدود الشمالية لمدينة الهرمل مع سوريا، أدت إلى مقتل جنديين سوريين وإصابة 5 آخرين في الجانب السوري للحدود.



وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة بافليه ، وترددت معلومات عن سقوط شهداء، بالإضافة إلى غارات على بلدات صفد البطيخ، ومنطقة عين السماحية الواقعة بين بلدتي النبطية الفوقا وزوطر الشرقية، والخيام، والزرارية، والبازورية، وخربة سلم.



وفي مرجعيون، استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة القليعة محيط معصرة الزيتون التابعة للتعاونية بـ 4 قذائف، كما حلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية والمسيرات في أجواء صور ومنطقتها.



وفي هذا السياق، أوضح منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور ناصر ياسين، أنه تم تسجيل 76 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان، معظمها في الجنوب والنبطية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 11161 اعتداء.



وأشار ياسين - في التقرير رقم 29 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان - إلى أنه تم فتح 1108 مراكز لاستقبال النازحين، وصل منها 931 مركزاً إلى طاقته الاستيعابية.



وأضاف أن العدد الإجمالي للنازحين وصل إلى 189169 نازحا في مراكز الإيواء، حيث سجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت.



ومن جانبه، أعلن حزب الله شَنّ هجوم جوي بِسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة الناعورة شرق مدينة العفولة، وإصابتها بشكل دقيق.