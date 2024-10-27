شكرا لقرائتكم خبر عن تكسر الأسنان وتهشمها.. تعرف على الأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

تكسر الأسنان وتهشمها مشكلة يعانى منها البعض، هذه الأسنان تتعرض للتآكل والتصدع والتشقق، وفقًا لتقرير نشر في موقع portmandentalcare فإن هناك أسبابًا وعوامل هذا التصدع كثيرة منها:

تناول أطعمة صلبة بشدة.

ترقق يحدث في مينا الأسنان بشكل واضح.

التآكل الحمضى للأسنان.

الأَضرار التي تنجم عن الحوادث والصدمات

التسوس الشديد المراحل المتقدمة من التسوس التي يصل إليها البعض

الحشوات القديمة التي تظل في الأسنان والضروس فترات طويلة

الضغط الدائم على الأسنان خاصة وقت النوم

صرير الأسنان الذى يحدث غاليا وقت النوم أيضا.

الحشوات الكبيرة في الأسنان والضروس التي تؤذى مكانها

الشقوق عند حواف الأسنان والضروس

وفقًا للتقرير فإن علاج الأسنان المكسورة أو المتهشمة دومًا ما يختلف من حالة لأخرى، ففي كثير من الأحيان وإذا كانت الحواف مكسورة يتم تنعيم الحواف من قبل طبيب مختص، وهو ما يعرف بالترابط المركب وإصلاح تلك الحواف، أما إذا كسرت أحد الأسنان يتم علاج الجذور جيدًا، وملء الشقوق وإصلاح المكسور إن أمكن.

يمكن للطبيب استخدام التاج فوق الضروس والأسنان كذلك وفقًا لحالة التهشم أو التكسر، في حالات الشقوق، والأضراس المكشورة، أما عن التسوس فقد يوصى الطبيب بإزالة التسوس لتقليل فرص حدوث مشكلة أكبر، أما عند الإصابة بصرير الأسنان فلابد من ارتداء واقى ليلى للأسنان والضرورس لتقليل حدة الألم والتهشم والتكسر.