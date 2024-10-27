شكرا لقرائتكم خبر عن ضيفها إلى نظامك الغذائي .. أطعمة ومشروبات تُقلل التهاب الكبد والان مع تفاصيل الخبر

الحفاظ على صحة وعمل الكبد أمر بالغ الأهمية لتعزيز الصحة العامة، حيث يلعب هذا العضو الحيوى دورًا رئيسيًا في إزالة السموم من الجسم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي والهضم، ويمكن أن يؤدي التهاب الكبد، غالبًا بسبب حالات مثل مرض الكبد الدهنى، إلى مشاكل صحية خطيرة إذا لم تتم معالجتها، ويمكن أن يساعد دمج أطعمة معينة في نظامك الغذائي في تقليل التهاب الكبد ودعم وظيفته، وفقًا لتقرير موقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. 7 أطعمة ومشروبات يجب تناولها للوقاية من التهاب الكبد الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل والسردين، غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وتتمتع هذه الدهون الصحية بخصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل التهاب الكبد وتحسين مستويات الدهون، وتدعم أحماض أوميجا 3 أيضًا صحة القلب بشكل عام، مما يجعلها فوزًا مزدوجًا لجسمك.

الخضروات الورقية

تحتوي الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب والجرجير على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التي يمكن أن تحمي الكبد، فهى تحتوى على الكلوروفيل، الذى يساعد على إزالة السموم من الجسم وقد يُقلل الالتهاب، ويمكن أن يكون دمج هذه الخضروات في السلطات أو العصائر أو الأطباق المطبوخة طريقة سهلة لتعزيز صحة الكبد.

التوت

التوت، بما في ذلك التوت الأزرق والفراولة، غني بمضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين، والتي ثبت أنها تقلل الالتهاب، حيث أن هذه الفاكهة منخفضة السكر وغنية بالألياف، مما يجعلها خيارًا صحيًا لدعم الكبد، ويمكن اضافتها إلى وجبة الإفطار أو الاستمتاع بها كوجبة خفيفة.

زيت الزيتون

زيت الزيتون البكر الممتاز هو عنصر أساسي في النظام الغذائي المتوسطي ويرتبط بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل التهاب الكبد، وهو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية ومضادات الأكسدة، ويمكن أن يساعد زيت الزيتون في خفض مستويات دهون الكبد ودعم صحة الكبد بشكل عام، ويمكن استخدامه في الصلصات أو الطهي في درجات حرارة منخفضة.

الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب قوي مضاد للالتهابات يمكن أن يفيد صحة الكبد، وقد يساعد الكركمين في تقليل التهاب الكبد والحماية من تلف الكبد، فكر في إضافة الكركم إلى وجباتك أو تناوله كمكمل غذائى بعد استشارة الطبيب.

الثوم

لقد ثبت أن الثوم يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، حيث يحتوي على مركبات قد تساعد في تقليل دهون الكبد والالتهابات، ويمكن أن يضيف دمج الثوم في الطهي نكهة مع تعزيز صحة الكبد، كما يمكن استخدامه في أطباق مختلفة، من القلي السريع إلى التتبيلات.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بالكاتشين، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي ارتبطت بتحسين وظائف الكبد وتقليل الالتهاب، وقد يساعد شرب الشاي الأخضر بانتظام في خفض مستويات إنزيمات الكبد وتعزيز عملية التمثيل الغذائي للدهون، احرص على تناول كوب أو كوبين من الشاى يوميًا للاستفادة من فوائده المحتملة.