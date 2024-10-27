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برشلونة يُذل ريال مدريد برباعية في الكلاسيكو

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الشارقة - اميمة ياسر - اكتسح فريق ، غريمه التقليدي بأربعة أهداف نظيفة، خلال كلاسيكو الأرض الذي جمع الفريقين مساء السبت على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" معقل الفريق الملكي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة للموسم الحالي 2024-2025.

انتهى الشوط الأول سلبيا بين الفريقين، جاء ثنائية برشلونة الأولى في الشوط الثاني عبر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في غضون دقيقتين فقط 54 و56 على التوالي، من خلال انفراد بالمرمى وضربة رأسية.

وفي الدقيقة 77، أحرز لامين يامال الهدف الثالث، قبل أن يضيف رافيميا الهدف الرابع في الجدقيقة 84، لينتهي اللقاء بفوز مدوي للبارسا من معقل الريال.

بهذه النتيجة، يحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 10 وخسر واحدة، بينما يتواجد ريال مدريد "حامل اللقب" في المركز الثاني برصيد 24 نقطة بعد الفوز في 7 مباريات والتعادل 3، وتلقي أول خسارة اليوم.

وبذلك نجح برشلونة في توسيع فارق الصدارة مع ريال مدريد إلى 6 نقاط كاملة بعد 11 جولة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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