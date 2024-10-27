مقتل 10 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي لمنزل في بيت لاهيا بشمال غزة

أفادت مصادر لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"استشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين بجروح، بالإضافة إلى عدد من المفقودين، جرّاء قصف إسرائيلي على منزل لعائلة غباين، يسكنه نازحون من عائلة الكحلوت، في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

وكانت قد أشارت الوكالة مساء أمس، إلى "مقتل أكثر من 35 مواطنًا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين، في قصف طائرات إسرائيليّة لمربّع سكني يضمّ خمسة منازل على الأقل قرب الدوار الغربي في بلدة بيت لاهيا".

وتواصل القوّات الإسرائيليّة عدوانها على قطاع غزّة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023، ما أسفر عن مقتل 42,924 فلسطينيًّا وإصابة 100,833 آخرين، أغلبيّتهم من الأطفال والنّساء، في حصيلة غير نهائيّة؛ إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.